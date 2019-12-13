Путин заявил об опасности искусственного снижения ипотечной ставки

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно снижать ставку по ипотеке, но искусственно это делать опасно. Об этом он сказал во время посещения завода двигателей автоконцерна КамАЗ в пятницу, 13 декабря.

«Нужно работать, но искусственно это делать опасно. Ипотечная ставка и вообще любая ставка банка, она связана с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией», — сказал президент в ходе общения с работниками завода, сообщает ТАСС.

4 декабря зампред Банка России Ольга Полякова рассказала «Известиям», что достижение ипотечной ставки на уровне 8% реалистично уже сейчас. По ее словам, это предусмотрено в нацпроекте и паспорте проекта «Жилье и городская среда». Она добавила, что рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов.

1 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

В сообщении на сайте ЦБ, опубликованном 29 ноября, говорится, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 п.п. — с 9,68% годовых в сентябре до 9,4% в октябре. Это минимальное значение за последние два года.