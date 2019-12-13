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Путин заявил об опасности искусственного снижения ипотечной ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно снижать ставку по ипотеке, но искусственно это делать опасно. Об этом он сказал во время посещения завода двигателей автоконцерна КамАЗ в пятницу, 13 декабря.

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«Нужно работать, но искусственно это делать опасно. Ипотечная ставка и вообще любая ставка банка, она связана с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией», — сказал президент в ходе общения с работниками завода, сообщает ТАСС.

4 декабря зампред Банка России Ольга Полякова рассказала «Известиям», что достижение ипотечной ставки на уровне 8% реалистично уже сейчас. По ее словам, это предусмотрено в нацпроекте и паспорте проекта «Жилье и городская среда». Она добавила, что рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов.

1 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

В сообщении на сайте ЦБ, опубликованном 29 ноября, говорится, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 п.п. — с 9,68% годовых в сентябре до 9,4% в октябре. Это минимальное значение за последние два года.

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