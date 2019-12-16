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Переселять людей из ветхого жилья начали в арктических районах Якутии

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В Якутии началась программа расселения из аварийного жилья. Это проводится впервые за десятилетия. В ближайшие пять лет из аварийных домов переселят 8,5 тыс. человек — каждого восьмого жителя якутской Арктики. Об этом в своем послании Государственному собранию республики 16 декабря сообщил ее глава Айсен Николаев.

По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, это должно дать толчок жилищному строительству, новому качеству благоустройства арктических поселков, началу их комплексной реновации.

Министерству строительства и министерству по делам Арктики дано поручение в течение 2020 года создать типовые проекты социальных объектов для всех типов поселений Арктики

Новые здания в арктических районах должны быть многофункциональными, насыщенными сервисами для жителей, их необходимо оборудовать передовыми инженерно-техническими и энергосберегающими решениями.

10 декабря сообщалось о начале строительства в арктической Якутии сети торгово-логистических центров.

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