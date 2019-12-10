Торгово-логистические центры построят в арктической Якутии

В Якутии ждут бюджетный кредит в размере 750 млн рублей для развития сети торгово-логистических центров. Они необходимы для того, чтобы снизить цену продуктов и обеспечивать овощами арктические районы республики круглый год.

О проекте рассказал замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев. Заем планируется взять у Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Ведомство планирует начать реализацию этого проекта с 2020 года.

По словам Погодаева, которые приводит ИА SakhaNews, республика планирует использовать собственные речные суда с низкой осадкой, что обеспечит более длительный период навигации и сделает более дешевым северный завоз.

Логистические центры оснастят современным оборудованием, необходимым для закупки и переработки местной продукции. Речь идет об овощехранилищах и морозильных камерах.