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Торгово-логистические центры построят в арктической Якутии

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В Якутии ждут бюджетный кредит в размере 750 млн рублей для развития сети торгово-логистических центров. Они необходимы для того, чтобы снизить цену продуктов и обеспечивать овощами арктические районы республики круглый год.

О проекте рассказал замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев. Заем планируется взять у Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Ведомство планирует начать реализацию этого проекта с 2020 года.

По словам Погодаева, которые приводит ИА SakhaNews, республика планирует использовать собственные речные суда с низкой осадкой, что обеспечит более длительный период навигации и сделает более дешевым северный завоз.

Логистические центры оснастят современным оборудованием, необходимым для закупки и переработки местной продукции. Речь идет об овощехранилищах и морозильных камерах.

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