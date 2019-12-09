Молодым оленеводам в Якутии будут платить субсидии на жилье

Якутия запустит новую программу «Молодой оленевод», по которой жители в возрасте до 35 лет смогут получить до 1 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев.

«По условиям программы оленевод должен оставаться в регионе и иметь стаж — первоначально предлагали пять лет, но, скорее всего, снизим до года», — сказал он.

Выплаты можно потратить на строительство дома или покупку жилья на вторичном рынке, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА. «Многие думают, что оленеводы кочуют хаотично, но там веками выработанный маршрут, понятно, когда и где они будут находиться. Исходя из этого, также в рамках госпрограммы, строятся домики на местах кочевий оленеводов, базы, чтобы улучшить условия труда», — добавил Погодаев. Программу ввели из-за проблем с кадрами в этой отрасли.

Напомним, на территории Якутии увеличилась численность домашних оленей: по данным на 1 сентября, в 106 хозяйствах содержится почти 163 тыс. особей, что составляет 111,1% от январского показателя. Всего за отчетный период появились 41 114 тугутов (оленят).