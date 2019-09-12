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Численность домашних оленей выросла в Якутии

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На территории Якутии увеличилась численность домашних оленей: по данным на 1 сентября, в 106 хозяйствах содержится почти 163 тыс. особей, что составляет 111,1% от январского показателя. Всего по республике за отчетный период появились 41 114 тугутов (оленят).

Лучшие показатели хода отела показали хозяйства Анабарского, Нижнеколымского, Кобяйского, Жиганского, Оленекского и Усть-Янского районов, пишет ИА SakhaNews. Деловой выход тугутов составил 60,2%, что на 6,2% больше, чем годом ранее. В Анабарском районе начата организация осенней корализации оленей. Дети оленеводов вывезены с производственных участков в центральные усадьбы хозяйств.

Общее число северных оленей заметно сокращается, в частности, это происходит из-за изменений климата. Такое заявление сделал 9 апреля депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, выступая на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, на сегодняшний день эти животные находятся на грани исчезновения. Фетисов рассказал, что о проблеме уменьшения численности северных оленей стало известно в ходе съемок документального фильма в Лапландии.

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