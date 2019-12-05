Туркластер создадут в Булунском районе Якутии

В Булунском районе Республики Саха (Якутия) планируют создать туристический кластер. Тему социально-экономического развития района до 2030 года обсудили на совещании, которое по итогам визита в муниципалитет провел глава республики Айсен Николаев.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе правительства региона, сейчас руководство Булунского района совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма республики готовят заявку в Ростуризм для получения финансирования на создание туркластера.

По словам главы района Игоря Кудряшова, уже проработаны более 20 туристических маршрутов разной категории сложности и направлений. Он отмечает, что Булунский район — один из немногих мест, где в естественном виде на огромных пространствах сохранились природные ландшафтные комплексы.

На ближайшие годы в районе запланировано обновление причалов, улучшение логистики между райцентром и наслегами. В конце октября стало известно, что здесь также создадут особо охраняемую природную территорию. Ее площадь составит не менее 65 тыс. га. Новая ООПТ будет предназначена для сохранения маточного стада диких северных оленей лено-оленекской популяции.