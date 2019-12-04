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«Паспорт туриста» будут бесплатно выдавать в Псковской области

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В Псковской области представили новый «паспорт туриста», который поможет путешественникам грамотно спланировать свой отдых, узнать, где поесть и развлечься. Он снабжен специальными значками, которые гарантируют скидку на проживание в той или иной гостинице, на покупку сувениров или на обед в кафе.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, паспорт состоит из нескольких разделов с общей информацией о регионе, о транспорте, достопримечательностях Пскова и его удивительных окрестностях. Есть даже небольшой квест: «10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Псковской области». «Паспорт туриста» можно будет бесплатно получить в информационно-туристическом центре Пскова, в гостиницах и кафе.

Напомним, два прошедших в этом году в Псковской области мероприятия были удостоены национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Это 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени и Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

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