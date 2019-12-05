Туристические маршруты по Тверской области презентовали в Китае

В Китае на Международной выставке Chengdu International Tourism Expo (CITE) Тверская область презентовала туристические маршруты по региону.

Представители бизнеса показали стенд с готовыми турпакетами и экскурсиями по Твери на китайском языке и продемонстрировали проморолики турпродукта также на китайском языке. Как отмечают «Тверские ведомости», особый интерес вызвал маршрут «Государева дорога» и загородные отели Тверской области.

Каждый год эта выставка объединяет 6 тыс. представителей туристической отрасли и более 400 экспонентов из 30 стран. Участие в ней Тверской области необходимо для повышения заинтересованности китайских туристов в поездках в регион. По последним данным, ежегодно в Россию приезжает более 200 тыс. туристов из провинции Сычуань. На следующий год запланировано несколько мероприятий, в том числе ознакомительная поездка для туроператоров из Китая.

Кроме того, делегация Тверской области презентовала Верхневолжье в рамках бизнес-миссии в КНР. Состоялись В2В переговоры тверских компаний с представителями китайского бизнеса.

В июле на национальном форуме «Реки России» власти Тверской области был представлен проект туристического кластера «Волжское море». Он сразу получил одобрительные отзывы федеральных властей и экспертов. Отличительной особенностью кластера станет акцент на круизном туризме.