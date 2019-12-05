Прямой эфир

Туристические маршруты по Тверской области презентовали в Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае на Международной выставке Chengdu International Tourism Expo (CITE) Тверская область презентовала туристические маршруты по региону.

Представители бизнеса показали стенд с готовыми турпакетами и экскурсиями по Твери на китайском языке и продемонстрировали проморолики турпродукта также на китайском языке. Как отмечают «Тверские ведомости», особый интерес вызвал маршрут «Государева дорога» и загородные отели Тверской области.

Каждый год эта выставка объединяет 6 тыс. представителей туристической отрасли и более 400 экспонентов из 30 стран. Участие в ней Тверской области необходимо для повышения заинтересованности китайских туристов в поездках в регион. По последним данным, ежегодно в Россию приезжает более 200 тыс. туристов из провинции Сычуань. На следующий год запланировано несколько мероприятий, в том числе ознакомительная поездка для туроператоров из Китая.

Кроме того, делегация Тверской области презентовала Верхневолжье в рамках бизнес-миссии в КНР. Состоялись В2В переговоры тверских компаний с представителями китайского бизнеса.

В июле на национальном форуме «Реки России» власти Тверской области был представлен проект туристического кластера «Волжское море». Он сразу получил одобрительные отзывы федеральных властей и экспертов. Отличительной особенностью кластера станет акцент на круизном туризме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Отдых на Северном Кавказе уже может конкурировать с зарубежным»
Министр РФ по делам Северного Кавказа — о потенциале региона, курортном сборе, безопасности и выходе частников из тени
Лето в Костроме: чем удивит русская глубинка
По храмам, лесам и бездорожью — с сыром и лосиным молоком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019