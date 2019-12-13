Современный кинозал открыли в Арктической зоне Якутии

В арктическом городе Среднеколымск (Якутия) торжественно открыли новый кинозал. На мероприятии присутствовал градоначальник Николай Чукров.

Кинозал в здании КДЦ «Кулума» оснащен на средства гранта от Минкульта РФ в размере 5 млн рублей. С помощью звукового оборудования Dolby Digital и мощного лазерного проектора горожане будут смотреть фильмы в высоком качестве с полным погружением в сюжет, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Ulus.media.

В день открытия состоялся показ российского художественного фильма «Лев Яшин: вратарь моей мечты».

Ранее социальный кинотеатр появился в Чусовском районе Пермского края. Бесплатные кинозалы открываются в рамках нацпроекта «Культура».