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Бесплатные кинозалы создают по нацпроекту в Пермском крае

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Фото: Министерство культуры Пермского края
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Социальный кинотеатр появился в Чусовском районе Пермского края, сообщает правительство региона. Бесплатные кинозалы открываются в рамках нацпроекта «Культура», следующий начнет работу в Звездном 10 декабря.

«На особые мероприятия приходится вводить регистрацию, поскольку у любого кинозала есть стены и определенное количество мест», — пояснила ИА «Ура.ру» пресс-секретарь министерства культуры Пермского края Наталья Тафинцева. Всего в этом году на территории региона должно быть создано 30 социальных кинозалов с бесплатными показами.

Напомним, власти Пермского края готовы выплачивать субсидии на съемки фильмов на территории региона. Кинематографистам компенсируют до половины затрат. Речь идет о строительстве декораций, зарплате актеров массовки, питании и транспорте.

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