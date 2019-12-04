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«Парящий» экран установили в одном из кинотеатров Хабаровска

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В Хабаровске после реконструкции открывается кинотеатр «Гигант». Сейчас там доступен новый формат многоканального звука. Система характерна тем, что может воспроизводить сразу 128 звуковых дорожек.

Каждый из залов обрел новый дизайн и технику. В одном из них установили «парящий» экран, созданный в Германии. Он размещен так, что позволяет создать большее погружение в кино, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

В администрации кинотеатра пообещали не менять стоимость билета, даже с учетом всех новшеств. Оценить изменения в кинотеатре жители Хабаровска смогут уже в среду, 4 декабря.

В середине ноября в Хабаровске открылся первый широкоформатный кинотеатр с технологией IMAX. Он разместился на площадке торгового центра Brosko Mall.

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