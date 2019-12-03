Хабаровский этнопроект претендует на президентский грант

В первом конкурсе президентских грантов 2020 года Хабаровский край заявил свыше 80 социально ориентированных проектов. По информации комитета по внутренней политике правительства региона, самыми популярными направлениями стали сохранение исторической памяти — 14 заявок, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 13, поддержка проектов в области культуры и искусства — 11 идей.

Среди инициатив, которые претендуют на федеральное финансирование, — межрегиональный военно-исторический фестиваль «ДВ-Форпост», молодежный этнопроект «Мы — дети солнца», любительский театр особенных детей «Ключ», хабаровский городской благотворительный фестиваль «Навстречу» и многие другие, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее Фонд президентских грантов выделил 442 тыс. рублей проекту «ЗВУК», который реализует Южно-Курильский «Клуб молодежных идей». Полное название проекта — «Захватывающие виды удивительного Кунашира». Он направлен на развитие познавательного туризма на Южно-Курильском острове.