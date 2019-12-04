Прямой эфир

Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы на Дружинниковской улице начали снос одного из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — 24-зального киноцентра «Соловей». Здание оградили, за забором работает техника.

Ранее владелец здания киноцентра Вадим Меркин сообщил в открытом письме, что является собственником с 2007 года, уточняет агентство городских новостей «Москва». По его словам, он изначально планировал снести строение, так как оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

«Ван Гоги» с севера: в Лондоне наградили русские фильмы
Вручение премии «Золотой единорог – 2019» стало кульминацией британской Russian Film Week

Киноцентр «Соловей» построили в 1989 году по проекту архитекторов Юлия Филлера и Владимира Гинзбурга. Здание выполнено в стиле советского модернизма.

По закону «Соловей» нельзя признать объектом культурного наследия. Чтобы объект попал в список, должно пройти не менее 40 лет с момента постройки, а в случае с киноцентром этот срок составил лишь 30 лет.

За эти годы в киноцентре прошло 325 тыс. сеансов. Здесь показывали даже те фильмы, которые давно ушли из других кинотеатров. По словам экспертов, контент был очень обширным.

Последний сеанс в кинотеатре состоялся 2 декабря. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина «Великий диктатор».

В ноябре СМИ сообщали, что на территории кинотеатра могут построить культурно-досуговый комплекс с бассейном и офисными помещениями, а также 17-этажную гостиницу, пишет «Федеральное агентство новостей». Концепцию проекта нового здания опубликовали на сайте компании ООО «Стандартпроект», являющейся автором проекта и генеральным проектировщиком отеля на Пресне.

«Москве 24» подтвердили в компании, что здание на Дружинниковской улице, 15, проектируется, отметив, что с заказчиком АО «Киноцентр» подписано соглашение о неразглашении подробностей.

22 ноября министр культуры России Владимир Мединский заявил, что на месте киноцентра «Соловей» могут построить новый кинотеатр. По его словам, столичное правительство ведет переговоры с собственниками здания киноцентра для сохранения в том или ином виде системы показа авторского кино в центре города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Мединский не исключил постройки нового киноцентра на месте «Соловья» в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019