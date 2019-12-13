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Реконструкцию терминала в аэропорту Якутска завершат в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Модернизация международного терминала аэропорта Якутск завершится в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в Москве глава Якутии Айсен Николаев.

«Это реконструкция, она будет сделана в течение года. Там проект абсолютно считаемый. В 2022 году реконструкция международного терминала должна быть завершена», — сказал Николаев. К этому сроку будет обновлена взлетно-посадочная полоса.

После реконструкции аэропорт сможет принимать все самолеты, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС. В качестве одного из возможных инвесторов рассматривается ВЭБ, также интерес проявляют японские компании.

Как сообщалось в ноябре, в аэропорту Тамбов проведут капитальный ремонт искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования аэродрома. На проект выделяется 2 млн рублей.

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