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Проверка на шум: в Хабаровске сироты могут остаться без обещанного жилья перед Новым годом

Многоэтажка сдана почти год назад, но 70 человек всё еще ждут квартир
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Проверка на шум: в Хабаровске сироты могут остаться без обещанного жилья перед Новым годом
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2019-12-17 18:41:48
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Сироты по 10 лет ждут от государства обещанное жилье, признал на профильном совещании во вторник, 17 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев. Показательная ситуация сейчас разворачивается в Хабаровском крае, где очередники рискуют остаться на улице. Десяткам сирот пообещали, что 2020 год они встретят в новых квартирах, но за две недели до праздника их новоселье оказалось под вопросом. Подробнее — в материале «Известий».

Проверка на шум

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Почти 70 сирот получат ключи от долгожданных квартир до Нового года. Об этом 3 декабря заявили власти региона после инспекции многострадального дома на улице Аэродромной, куда сироты могли заселиться еще год назад. Надеясь на скорый переезд, будущие владельцы квартир расторгли договоры на аренду временного жилья — у многих из них есть дети.

Однако переезд, по-видимому, снова откладывается на неопределенный срок. Замдиректора компании-застройщика Алексей Карпенко сообщил порталу «Губерния», что виной тому новый иск. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска требует признать недействительной результаты государственной экспертизы, проведенной ранее по ее же требованию, а также приостановить все действия с недвижимостью.

«Ладно, судитесь с нами, мы готовы отстоять свою позицию — у нас более чем достаточно заключений, но они при всем при этом накладывают ограничительные меры на передачу квартир сиротам. Кто от этого выигрывает?» — удивляется застройщик.

дом
дом хабаровск аэродромная

Дом на улице Аэродромной

Фото: khabkrai.ru
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Проблема десятиэтажки для сирот на улице Аэродромной в соседстве с аэродромом школы ДОСААФ — оно требует проведения дополнительных экспертиз по уровню шума от взлетающих и приземляющихся воздушных судов. Когда здание начинали строить, соответствующей нормы в законе не было. Так, заселение отсрочили на 10 месяцев. В пресс-службе губернатора и правительства тогда подчеркивали, что аэродром полгода как не используется — для экспертизы специально подняли в воздух самолеты.

Первое заседание суда назначено на 24 декабря. В картотеке дел Кировского районного суда отмечается, что иск поступил еще 29 ноября, а к производству был принят 4 декабря. Ответчики — КГБУ «Горстройэкспертиза Хабаровского края», комитет государственного строительного надзора и застройщик — ООО СЗ «Градъ-Сервис», которого ранее привлекли к административной ответственности за срыв срока сдачи дома.

Представитель застройщика в интервью заявил, что рассмотрение дела может затянуться на полгода, а это значит, что здание придется консервировать. Однако, по данным агентства «Хабаровский край сегодня», компания подала ответный иск, и 17 декабря суд признал разрешение на ввод дома законным.

Автор цитаты

В администрации Хабаровского края на запрос «Известий» на момент публикации материала не ответили.

Сироты должны получить почти 70 из 279 квартир в доме на Аэродромной. Среди них есть и те, кто летом устроил голодовку перед зданием правительства Хабаровского края.

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До первой «скорой»

3 июня 11 выпускников детдомов объявили голодовку около «белого дома». Среди них в числе прочих оказалась многодетная мать, которая ждет жилья 12 лет. К протестующим лично вышел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. «Если десятилетиями в регионе ничего не решалось, то откуда их [квартиры] сразу взять? Дома, к сожалению, это не грибы», — сказал он.

Голодающие, однако, продолжили сидеть перед зданием правительства до первой «скорой» — и одну из девушек после ночевки на центральной площади действительно госпитализировали. В конечном счете глава региона пообещал, что до конца года все участники голодовки и другие сироты — всего 580 человек — получат обещанное государством жилье. На эти цели выделен 861 млн рублей. Отдельно, вне очереди жилье согласились выдать многодетной матери, остальным — по плану. Кроме того, в качестве временного решения сирот обещали поселить в общежитие: компенсации в 10 тыс. рублей, положенной сиротам без жилья, едва ли хватает на аренду комнаты.

дом
участницы голодовок

Участницы акции

Фото: Соцсети

Одна из участниц акции — Екатерина Винникова должна была получить квартиру в доме на Аэродромной. «Я отказалась от нее, и мне дали вторичное жилье — сил уже нет ждать. Это какое-то издевательство — год не сдавать жилье в эксплуатацию, потом пообещать заселение и снова всё остановить, — рассказала она «Известиям». — Мне кажется, это всё снова повторится. Прокуратура, видимо, полагает, что экспертиза была куплена. Наверное, у нее есть какие-то основания для сомнений».

Автор цитаты

По словам собеседницы издания, этот дом важен для всех сирот, оставшихся без жилья. «Нас сейчас в очереди — 4,5 тыс. человек (с 2011 года их число выросло более чем вдвое. — Ред.). Возможность вычеркнуть из списка 69 очередников играет огромную роль», — подчеркнула она.

«Лифт жалко»

Из-за изменений в СанПиН — потолки теперь должны быть на 20 см выше — возникли проблемы с домом для сирот в Николаевске-на-Амуре. Застройщик и прокуратура обвинили в просчете госстройэкспертизу, чиновники же заявили, что закон не обязывает их выезжать на стройку. Есть еще один нюанс: полностью отдать здание выпускникам детдомов нельзя из-за так называемого требования по социализации, цель которого — избежать образования «сиротских гетто». В случае с хабаровскими очередниками оно, однако, едва ли применено, потому что они живут вне детдомов уже 10 лет.

общество
дом квартира аэродромная
Фото: khabkrai.ru

«Лишь только 25% сирот должны заселить в жилую площадь, так как им нужно социализироваться, формироваться среди общества и быта», — объясняют в региональном «Комитете за гражданские права». Проще говоря — их нужно поселить с другими людьми, «чтобы они не разбомбили свои квартиры», добавили там.

Автор цитаты

Именно такого, судя по обсуждениям в Instagram губернатора, и ждут от новых жителей: «Ванны, двери и унитазы продадут, что не продадут, то сломают, лифт жалко». Нашлись люди из числа очередников, которые пообещали автору комментария подарить унитаз, если все-таки получат свои квартиры после 5–7 лет ожидания.

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Требование о социализации отсрочило заселение нескольких десятков сирот в Комсомольске-на-Амуре. Квартиры в недострое 1990-х должны были получить 80 семей, из-за новых правил треть квартир пустуют. «Они взламываются, всё, что представляет ценность, выносится, выкручивается сантехника» — так ситуацию обрисовали в администрации города.

Условно хороший выход

Хабаровские чиновники обещали сдать полтысячи квартир для выпускников детдомов еще к 2018 году. В итоге ключи от жилья получили только 212 человек. За прошлый год, по данным официального сайта правительства Хабаровского края, новоселье отметили 309 выпускников детдомов. Многоквартирные дома для них возвели в Вяземском, Комсомольске-на-Амуре и поселке Переяславка района имени Лазо.

ключ
ключи от квартиры
Фото: Depositphotos

Всего с 2006 года (до этого за выдачу жилья для сирот отвечали муниципалитеты) жилье от государства в Хабаровском крае получили более 2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь в основном о многоэтажках, построенных специально под эти цели, реже — о квартирах на вторичном рынке.

Справка «Известий»

По данным Минпросвещения, в большинстве российских регионов сироты ждут жилье по 3–5 лет, в отдельных субъектах — до девяти. Всего в очередях на квартиры по стране стоят почти 280 тыс. человек, из которых 191 тыс. — старше 18 лет, заявила 17 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Особенно остро эта проблема стоит в дальневосточных регионах: в Забайкальском крае, например, в сентябре в очереди насчитывалось 8,1 тыс. человек, в Приморском — порядка 5 тыс.

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В ноябре депутаты хабаровского заксобрания одобрили предложение выдавать сиротам квартиры в маневренном фонде, пока нет возможности переселить их в постоянное жилье. Кроме того, им готовы предоставлять социальные выплаты на самостоятельную покупку жилья. Однако возможно это будет только после того, как соответствующий законопроект примут в Госдуме.

Предоставление жилищных сертификатов или соцвыплат на приобретение жилья вместо его фактического предоставления — мера условно хорошая, говорит руководитель Центра юридической помощи детям-сиротам Павел Денисов. «С одной стороны, государство снимает с себя тем самым огромный пласт работы по проведению процедуры закупки, перевода в специализированный жилой фонд, контролю качества. Это огромный массив действий и трудозатрат соответствующих ведомств в регионах», — отметил он в беседе с «Известиями». С другой стороны, обязанности по поиску, подбору и проверке качества ложатся на самих сирот, многие из которых на практике еще не очень социализированы.

сироты
дети возле дома аэродромная
Фото: khabkrai.ru
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По мнению Павла Денисова, целесообразно жестко ограничить использование сертификатов: запретить их обналичивание и сделки с приобретенной недвижимостью в течение пяти лет, назначить уполномоченных от государственных или муниципальных органов для контроля за качеством жилья, ежегодно проверять условия проживания сирот. Кроме того, сертификаты следует выдавать только льготникам старше 25 лет и ограничить его действие шестью месяцами.

«Эти меры могут позволить сиротам в облегченном порядке приобретать жилые помещения, те, которые они сами хотят, в том числе используя для этого дополнительно собственные или заемные средства. Также это может оградить процедуру жилищного обеспечения сирот от воздействия со стороны криминала или коррупционной составляющей», — добавил руководитель Центра юридической помощи детям-сиротам.

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