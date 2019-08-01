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Липецкий чиновник ответит перед судом за махинации с жильем для сирот

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Фото: Depositphotos
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Бывший директор бюджетной организации «Эксплуатация жилищного фонда» Липецкой области ответит перед судом за многомилионные махинации с жильем для детей-сирот. Об этом 1 августа сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

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По данным следствия, с ноября 2017 года по июль 2018 года чиновник заключал государственные контракты на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по завышенным ценам. Контракты заключались в рамках реализации областной программы.

«При этом он создавал преимущественные условия для победы в аукционах хорошо знакомому предпринимателю, ограничивая круг претендентов на госконтракт», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков у экс-директора изъяли аукционную и бухгалтерскую документацию, а также госконтракты на покупку более 50 квартир. Сумма ущерба, причиненного региональному бюджету в результате махинаций, составила почти 5,5 миллионов рублей.

Давать показания чиновник отказался и свою вину не признал. В его отношении было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, суд заключил его под стражу.

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