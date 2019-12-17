В тесноте и обиде: очередь на жилье для сирот поручено ликвидировать

В ближайшие шесть лет все сироты, имеющие право на получение жилья, должны быть им обеспечены. Сегодня период ожидания квартир составляет от трех до пяти лет, а в отдельных регионах — до 10. Для ликвидации очереди будет подготовлена специальная программа. Соответствующее поручение дал председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания об обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения родителей. На программу планируется ежегодно выделять из бюджетов всех уровней около 35 млрд рублей. Расходы могут оказаться больше, в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

По закону субъект обязан предоставлять детям-сиротам, не имеющим жилья, благоустроенные жилые помещения. Они могут претендовать на квартиру при достижении 18 лет, однако на первые пять лет должны оформлять специальный договор найма. После этого срока гражданин может приватизировать жилье и распоряжаться им по своему усмотрению. В реальности ждать законных жилых метров сиротам приходится годами. По данным правительства, общая очередь составляет сегодня 280 тыс. человек, из них 191 тыс. уже исполнилось 18 лет и более.

Предоставление жилья сиротам — это прежде всего обязательство регионов, но многие с ним не справляются. Поэтому с 2007 года расходы софинансируют из федерального бюджета.

— По правилам ребенок должен получить жилье сразу, как ему исполнится 18 лет. Тем не менее очередь есть. В разных регионах она разная, в некоторых регионах — до 10 лет. Людям приходится идти в суд. Конечно, это неправильно. Не скрою, ко мне тоже неоднократно обращались те, кто имеет право на эту льготу, — отметил Дмитрий Медведев.

Одна из причин появления очередей — неэффективное использование регионами субсидий из федерального бюджета, считает премьер. В текущем году кассово исполнено две трети выделенных средств. Одни и те же регионы несколько лет подряд не полностью задействуют предоставленные деньги. Дмитрий Медведев поручил разобраться, почему так происходит.

Для решения проблемы выдачи квартир прорабатывается возможность оформления специального сертификата. Механизм сделки предусматривает не получение денег в руки, а поступление их на счет продавца жилья в безналичной форме. Это позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее, а не на выселках. Но новация коснется сирот старше 23 лет. Также рассматривается вариант использования жилищного фонда органов исполнительной власти.

Ежегодно обеспечивают жильем порядка 25 тыс. сирот, но существует проблема ежегодного прироста очереди на 11,5–12,5 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания.

— С учетом этой накопленной задолженности сейчас премьер-министром принято решение, что мы совместно с регионами должны принять шестилетнюю программу ликвидации полной задолженности — вне зависимости от того, сколько на это потребуется финансовых ресурсов, — сказала вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, совместно с Минфином будет отработан вариант привлечения свободных остатков бюджетов субъектов, которых накопилось около 2,7 трлн рублей. Из них почти 50% приходится на Москву.