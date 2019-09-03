Пятерка по ясновидению: на Кубани борются за экспериментальный лицей

Ученики экспериментального лицея Михаила Щетинина в Краснодарском крае рискуют провести год в общеобразовательных школах. Суд приостановил работу учреждения на три месяца из-за несоответствия требованиям безопасности, отсутствия учебников и облицовщика на посту школьного хореографа. Лицеисты просят защитить их — ничто не заменит им школу, которую они, благодаря техникам «погружения», могут закончить за пару лет, а то и один год. Однако уникальные методики академика с музыкальным образованием вызывают скепсис уже по меньшей мере 20 лет, а сектоведы и вовсе видят в ней угрозу безопасности. В запутанной истории образовательного эксперимента разбирались «Известия».

Не дошли до линейки

19 июля суд Геленджика постановил приостановить работу школы Михаила Щетинина в поселке Текос на 90 дней. Нарушения в ГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» выявило министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

«При осуществлении образовательной деятельности были грубо нарушены лицензионные требования, предусмотренные п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного правительством России», — говорится в протоколе. На два учебных корпусы не были оформлены документы, еще в двух не обеспечены безопасные условия обучения (в частности, отсутствуют заключения пожарной инспекции и Роспотребнадзора).

J-7 Воспитанники лицея Михаила Щетинина, кадр с видеозаписи одного из школьных концертов Фото: youtube.com/Школа Щетинина

Школа не обеспечила необходимые условия для уроков по химии, физике, физкультуре и ОБЖ, а также не закупила необходимое количество учебников. «В наличии по основным предметам от 5 до 10 экземпляров при численности обучающихся 106 человек. Кроме того, учебные издания по предметам «Музыка», «Избирательной искусство», «Физкультура», «Астрономия», «Технология» в организации отсутствуют», — отмечается в материалах к делу.

Помимо прочего, чиновники обнаружили, что у сотрудников лицея нет необходимой квалификации: хореограф школьного ансамбля по специальности облицовщик-плиточник, а учитель истории «не имеет действующих курсов повышения квалификации по направлению подготовки».

Петиция против закрытия школы появилась 30 августа, когда корпуса пришли опечатывать. На момент написания материала ее подписали почти 9,5 тыс. человек.

«Эта школа, которая не похожа ни на одну другую — здесь учат верности, любви к своей Родине и отчизне, уважению к культуре и традициям нашего многонационального народа, учат доброте и добропорядочности», — пишут авторы петиции.

В соцсетях появился ролик с призывом о помощи. В лицее утверждают, что проблемы возникли с одним из восьми учебно-жилых корпусов, каждый из которых строили и проектировали дети. «Нам требуется время, чтобы привести бумаги, а не живой процесс обучения, к тому виду, который необходим, — говорит представитель школы. — Но, к сожалению, по непонятным для нас причинам принимается целый каскад административных решений... Очень быстро проходит суд без нашего участия (защитники школы уверяют, что просили перенести заседание суда; в его постановлении же отмечается, что истцы не явились. — Ред.), после которого нашу деятельность приостановили».

О-6 Кадр из видео с учениками из лицея Фото: youtube.com/Блокнот Геленджик

Автор цитаты Закрыть школу на три месяца равноценно тому, чтобы закрыть ее на целый год, — детям придется уйти. В лицее утверждают, что готовы сделать всё, чтобы в короткие сроки устранить нарушения и продолжить искать «концептуальные модели» эффективного образования.

Школа продолжает работать, поскольку «процесс жизни неостановим». Несмотря на это, чиновники вынуждают родителей переводить детей в другие учреждения и грозятся привлечь органы опеки, пишет «Блокнот-Краснодар». Основатель школы Михаил Щетинин, по имени которого она и известна, нынешнюю ситуацию не комментирует. По неподтвержденным данным, он болен.

Школа чудес

«На одной из наших общих встреч была 11-летняя девочка, которая училась у Щетинина. Она слушала наши обсуждения и рассуждения, а потом вышла перед аудиторией в 200 человек и спокойно начала рассказывать: поступила в школу год назад, определили быть ей биологом . Так и так: освоила биологию, анатомию, физиологию, генную инженерию — «сейчас преподаю», — рассказывал в интервью основатель новой русской деревни «Аз Градъ» в Омской области Андрей Никитенко. Вдохновившись этим случаем, он съездил в Текос, где «ведут учебную работу на стыке наук, пишут учебники сами каждый год... и прочие чудеса».

О-4 Михаил Щетинин преподает учащимся своего лицея, начало 2000-х Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Лицей Щетинина появился в 1988 году. Сначала — в станице Азовской, спустя шесть лет переехал в Текос. Действующая лицензия была выдана школе в 2017 году. В период 2003–2007 год она работала без финансирования после конфликта директора с властями. Причина — в ЕГЭ, который отказался признавать педагог.

Защитники лицея подчеркивают: его уникальность подтверждается включением в список ассоциированных школ ЮНЕСКО (в настоящее время школа в нем не указана), а статус основателя — званием академика. Действительно, это подтверждается на сайте Российской академии наук. Отмечается, что он доктор педагогических наук, хотя критики неоднократно ставили ему в вину отсутствие каких-либо научных работ.

Справка «Известий» Михаил Щетинин, выпускник Саратовского пединститута по профилю «музыка и пение», впервые стал директором в Кизляре — руководил музыкальной школой. В 1970-х годах в поселке Ясные Зори Белгородской области участвовал в создании школы с акцентом на гармоническое развитие личности. Следующий опыт — в украинском Кировограде, где Щетинин открыл агропромышленный комплекс — школу. Этот эксперимент проходил под эгидой Академии педагогических наук СССР и в результате был признан провальным. Впоследствии еще один эксперимент был начат в Краснодарском крае, из которого и появилась школа в Текосе.

Че-Ло-Век и Третья мировая

«Там нет учебников. Только концепции на доске от педагогов. Концепцию конспектируют. И если она непонятна, то разъясняют те, кто поняли, пока не поймут все без исключения», — рассказывал молдавский выпускник школы Щетинина. В 2014 году о визите педагога-новатора писали сахалинские СМИ, рекламируя его детище как уникальное место, где программу средней школы проходят за 1–2 года, а к совершеннолетию дети получают 1–2 высших образования вкупе как минимум с парой рабочих специальностей.

Автор цитаты Чтобы попасть в школу, позвонить и записаться недостаточно — «надо просто приезжать к порогу», рассказывают в группе лицея во «ВКонтакте»: «ШКОЛА ЩЕТИНИНА очень закрытая, потому что маленькая (160 детей) и весь персонал задействован в педагогическом процессе».

О-2 Учащиеся лицея Михаила Щетинина, начало 2000-х Фото: ТАСС/Валерий Матицын

В лицее — 300 учителей и 300 учеников, говорил в интервью kp.ru сам Михаил Щетинин. Уточнение: штатных преподавателей всего двое, завуч и завхоз, а также хореографы, портниха и художник (школа, помимо необычной системы обучения, известна ансамблем «Колокола России»). Цифра в 300 учителей взялась от того, что разделения на учеников и учителей, а также взрослых и детей нет.

«У ребенка есть чистый образ, он стремится к совершенству. А взрослый — он уже приспособился к социальной жизни и закрыт для космоса, — рассуждал Щетинин. — Вслушайся: «Че» — это «Отче», чистота, святость, единение мужского и женского начала. «Ло» — событие, наполненное любовью, «Ве» — проникновение в круг сил, а «К» — главенство от Бога. Зачем такому «Че-Ло-Ве-К-у» взрослый? Ребенок и сам найдет правильное в своем образе, и другого кратчайшим путем выведет к пониманию событие, наполненное любовью, «Ве» — проникновение в круг сил, а «К» — главенство от Бога. Зачем такому «Че-Ло-Ве-К-у» взрослый?»

Школьники (они же учителя) живут в так называемых домах-ассоциациях, которые сами же и строят. Кроме того, там живут студенты: многие из выпускников, поступая на заочные отделения, остаются в поселении, где учатся, учат и работают. По данным kp.ru, у директора школы есть мебельное производство и строительные бригады. В базе СПАРК он значится как директор школы и учредитель некоммерческого фонда «Надежда».

Автор цитаты «Погружение» происходит следующим образом: дети вне зависимости от возраста делятся по группам, познают «образ предмета» и осваивают его каждый на своем уровне. Те, кто постигли его полностью, учат дальше остальных. «Погружения» разбавлены работой, изучением танцев и рукопашного боя.

О-5 Столовая строящегося лицея Михаила Щетинина, начало 2000-х Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По словам основателя лицея, каждый год в Текос приезжают тысячи желающих со всей страны. Берут в школу после начальных классов. «Мне достаточно в глаза посмотреть. А еще я обычно спрашиваю про Третью мировую войну. Если ребенок «наш», то он подумает, что-нибудь скажет или меня спросит», — объяснял механизм отбора директор школы, по мнению которого Россия находится в состоянии Четвертой мировой войны.

Опасные связи

Ученик школы в Текосе рассказывает, что узнал о лицее из «Анастасии» — книги главы секты анастасийцев Владимира Мегре (настоящая фамилия — Пузаков). О распорядке обычного дня он рассказал в ролике, который распространили защитники школы: «Как правило, с утра у нас занятия, потом либо политология, либо строевая. Потом завтрак. Далее хореография. После хореографии у нас чередуется либо ансамбль, либо швейный [кружок], либо рисунок. Дальше у нас занятия в 11:45... Встаем мы обычно в 6.30. Если нужно что-то еще сделать по дому, встаем в шесть... В час у нас обед. С 13:00 до 15:00 свободное время, потом опять занятия. В 16:00 у младших рукопашный бой, в 17:00 — у старших. После ужин, в 19:15 опять занятия. А потом «огоньки» — это когда все рассказывают, как прошел день и какие от него впечатления».

Обилие политологии представители школы объясняют желанием воспитать «крепких государственников». Родители бывшего ученика щетининского лицея рассказали «Известиям», что при прохождении отбора у детей спрашивают, хотят ли они учиться воевать и готовы ли защищать Родину.

О-1 Учащаяся школы Михаила Щетинина, начало 2000-х Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Еще в 2000 году «Огонек» писал, что патриарх Алексей II на встрече с участниками Рождественских чтений отметил наличие черт тоталитарной секты у школы в Текосе. В тот же период исследование о ней опубликовал священник, преподаватель сектоведения, а в прошлом — учитель физики Алексей Касатиков. «При моем посещении школы дети на уроке физики начали доказывать мне, что всякая геометрическая фигура оказывает магическое воздействие на человека «в зависимости от его «биополя», — писал Касатиков.

Пять лет назад зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, профессор ПСТГУ Александр Дворкин опубликовал статью о деятельности Щетинина. «До сих пор «школа гениев», как ее рекламирует Михаил Щетинин, так и не выпустила не то что одного гения, но даже ни одного кандидата наук. Это лучшее доказательство того, что построенная им секта производит кадры только для себя, на большее она не способна», — отметил в беседе с «Известиями» Александр Дворкин.

Автор цитаты В рейтинге лучших школ Краснодарского края по количеству поступающих в топ-вузы, составленном агентством RAEX, лицей в Текосе не значится. В лидерах по сдаче ЕГЭ он также отмечен не был.

Школа Щетинина — педагогическая секта авторского типа, считает специалист: автор объявляет, что изобрел некий инновационный метод, способный воспроизводить гениев, открывать сверхъестественные способности и давать первоклассное образование в крайне короткие сроки. Но истинная цель — извлечь ребенка из семьи и вовлечь в секту, после чего вовлечь туда и его семью, подчеркивает Александр Дворкин. «Школа в Текосе — локальный эксперимент, завязанный на личности самого Щетинина. Без него это не работает», — добавляет он.

О-3 Михаил Щетинин, начало 2000-х Фото: ТАСС/Валерий Матицын

По формальным признакам все эти годы школа не вызывала вопросы у властей. По словам адвоката Виктории Данильченко, закон «Об образовании» позволяет устанавливать режим занятий локальными актами — как правило, уставом, правилами внутреннего распорядка школы и учебным планом. Однако при составлении режима учебного дня образовательное учреждение должно ориентироваться на соответствующие СанПиНы, подчеркнула юрист в беседе с «Известиями».

«Важной составляющей учебного процесса является проверка квалификации педагога, требования к которой прописаны в профессиональном стандарте. Профессиональный стандарт (действующий сейчас датирован 2013 годом) может использоваться для определения уровня грамотности и компетентности педагога, а также использоваться руководителями в качестве инструмента для построения квалифицированного педагогического коллектива», — подчеркнула адвокат.