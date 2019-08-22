Белый танец: для чего эзотерическая секта водит хороводы в горах

Дынов родился в семье православного священника. После семилетней учебы в США он вернулся на родину, где основал свое учение. В течение 40 лет, вплоть до своей смерти, он проводил собрания братства в различных городах Болгарии — Варне, Бургасе, Софии, а также в горах Рила и Витоша