Белый танец: для чего эзотерическая секта водит хороводы в горах

Более сотни лет последователи эзотерической секты «Всемирное белое братство» собираются на горе Рила в Болгарии. Каждый год 19 августа служители культа, одетые во всё белое, выстраиваются, образуя огромные белые круги. Как появился культ болгарского проповедника Петра Дынова и чем живет секта спустя десятилетия после его смерти — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Последователи считают «Белое братство» межконфессиональным учением, совмещающим в себе эзотерику и христианство, однако на деле это течение имеет все признаки оккультной секты. Дыновцы собираются в Болгарии, чтобы станцевать ритуальный танец паневритмии
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
С самого утра адепты секты повторяют различные упражнения, приветствуя наступление нового года по своему календарю. Причудливый хоровод символизирует солнце и его лучи. Цель этого танца — привести всё тело в «состояние равновесия»
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Секта «Всемирное белое братство» появилась в 1900 году в Болгарии. Ее основоположник Петр Дынов решил совместить в своем псевдоучении христианство и индуистский мистицизм
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Дынов родился в семье православного священника. После семилетней учебы в США он вернулся на родину, где основал свое учение. В течение 40 лет, вплоть до своей смерти, он проводил собрания братства в различных городах Болгарии — Варне, Бургасе, Софии, а также в горах Рила и Витоша
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Фото: bratushka.ru
Его ученик Микаэль Айванов продолжил дело Дынова и основал ячейку секты во Франции. Впоследствии он издал множество книг, брошюр и лекций. В 1990-е годы влияние секты дотянулось и до России
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Дынов придумал танец еще в начале прошлого столетия, но сотни людей танцуют его до сих пор. Само по себе слово «паневритмия» означает «всеобщий космический ритм»
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Согласно учению секты, «паневритмия — это наука, которая регулирует физические, духовные и умственные функции человека». Адепты уверены, что «сакральный» танец улучшает психическое и физическое состояние, делает организм более выносливым и гибким, улучшает дыхание и кровообращение
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
В 1999 году одна из членов секты «Белое братство» погибла в Испании в результате ритуальных действий. 35-летняя бельгийка оказалась в больнице в состоянии комы. Причиной ее гибели признали удушение во время ритуального танца
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
В связи со смертью женщины были арестованы четверо служителей деструктивного культа. Впоследствии выяснилось, что в доме убитой находилась штаб-квартира секты
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