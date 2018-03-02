Затворники

Основанная в 1954 году корейским проповедником Мун Сон Меном Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства — Церковь объединения насчитывает несколько миллионов сторонников по всему миру. Муниты, как их часто называют в прессе, считаются в России и многих других странах тоталитарной сектой. В США, впрочем, они действуют свободно — в стране насчитывается, по некоторым данным, около 50 тыс. последователей секты. У Церкви объединения хватает спорных и откровенно шокирующих догм и установлений, но одним из самых странных, вероятно, является почитание полуавтоматической винтовки AR-15. 28 февраля в Ньюфаундленде, штат Пенсильвания, прошла церемония освящения принадлежащих пастве винтовок.