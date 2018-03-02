Затворники

Церемонию проводил пастор Мун Хен Джин, третий сын основателя секты
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Винтовка AR-15 выпускается с 1963 года компанией Colt’s Manufacturing Company. Это гражданская полуавтоматическая версия армейской М-16
Фото: GettyImages/Spencer Platt
По мнению мунитов, AR-15 олицетворяет «жезл железный», упоминаемый в Откровении Иоанна Богослова
Фото: GettyImages/Spencer Platt
«И будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего…» (Откр. 2:27)
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Копию винтовки AR-15 использовал Николас Круз, убивший 17 человек 14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд округа Броуард во Флориде
Фото: GettyImages/Spencer Platt
По свидетельству официальных лиц, многие родители-муниты забрали 28 февраля детей из школ, чтобы они могли присутствовать на церемонии
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Протестовавшие против церемонии держали в руках плакаты с надписями «Бог не благословляет ружья» и «Исайя 2:4» («и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»)
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Национальная стрелковая ассоциация США называет AR-15 «оружием Америки». Это одна из самых популярных моделей винтовок в стране
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Копии винтовки AR-15 выпускаются многими производителями под разными названиями. В России производится как «Вепрь-15» (ВПО-140).
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Многие сектанты гордо демонстрировали бейсболки с символикой Национальной стрелковой ассоциации, крупнейшего в США объединения владельцев огнестрельного оружия
Фото: GettyImages/Spencer Platt
Сжимая отмеченные «благодатью» винтовки, последователи учения Муна собрались на общий молебен
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Основанная в 1954 году корейским проповедником Мун Сон Меном Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства — Церковь объединения насчитывает несколько миллионов сторонников по всему миру. Муниты, как их часто называют в прессе, считаются в России и многих других странах тоталитарной сектой. В США, впрочем, они действуют свободно — в стране насчитывается, по некоторым данным, около 50 тыс. последователей секты. У Церкви объединения хватает спорных и откровенно шокирующих догм и установлений, но одним из самых странных, вероятно, является почитание полуавтоматической винтовки AR-15. 28 февраля в Ньюфаундленде, штат Пенсильвания, прошла церемония освящения принадлежащих пастве винтовок.
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