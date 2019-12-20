Два случая незаконной рубки елей зафиксировали в Липецкой области

В Липецкой области в декабре зафиксировали два случая незаконной вырубки хвойных. Обоих нарушителей удалось задержать на месте преступления.

Как сообщили GOROD48 в управлении лесного хозяйства Липецкой области, в Добровском районе у села Капитанщино с поличным задержали местного жителя, который срубил ель. Он добровольно возместил причиненный природе ущерб. Второй случай был зафиксирован в том же районе у села Трубетчино. Мужчина вырубил сосну.

Ежегодно перед Новым годом сотрудники управления лесного хозяйства фиксируют рост незаконной вырубки хвойных. Для предотвращения рубок в лесах организованы круглосуточные патрули.

За незаконную вырубку нарушителям грозят штрафы. Для физических лиц он составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Помимо штрафа, лесоруб должен выплатить компенсацию в размере 4750 рублей за одно дерево.