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Рейды по борьбе с нелегальными продавцами елок проходят в Ульяновске

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В Ульяновске началась кампания по борьбе с нелегальными продавцами елок. Рейды проводят полицейские совместно с сотрудниками городского управления административно-технического контроля.

За первые дни кампании специалисты обследовали улицы Пушкарева, Рябикова и Богдана Хмельницкого. Они выписали 11 протоколов об административном правонарушении. Штрафы составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Их размеры определит мировой судья, пишет 1ul.ru.

21 декабря одновременно во всех парках Ульяновска стартует новогодняя программа «Парк новогодних чудес». К этому дню город украсят световыми конструкциями и установят елки в разных районах.

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