Металлодетекторы установят при входе на Соборную площадь в Ульяновске

Ульяновск начали готовить к новогодним гуляньям. Этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства. Уже известно, что по периметру Соборной площади, где пройдут основные мероприятия, разместят металлические турникеты.

Подъезд к центральному месту перекроют бетонными плитами. 25 и 31 декабря в этих местах появятся еще и большегрузные автомобили. На площадь можно будет попасть через восемь входов, оборудованных металлодетекторами.

Для контроля соблюдения мер безопасности торжеств, которые пройдут в домах культуры, назначены ответственные. Их ждут инструктаж, тренировочные практические занятия, на которых отработают действия при ЧС. Контроль за пропускным режимом также будет усилен, пишет 1ul.ru.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область вошла в число регионов, где 31 декабря объявили официальным выходным.