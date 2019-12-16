Чиновники Ульяновска проконтролируют строительство жилья в городе

В Ульяновске представители администрации проконтролируют ход строительства жилых многоквартирных домов. Чиновники посетят важные стройки города с 16 по 20 декабря.

Во вторник, 17 декабря, представители власти приедут в парк «Прибрежный», где уже два года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство. В квартале «Центральном» они осмотрят школу на 1 тыс. мест, пишет 1ul.ru.

В период проверок также будет организовано совещание. На нем подведут итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ульяновске. Показатели ввода жилья в эксплуатацию обсудят в формате круглого стола.

Ранее, в декабре, сообщалось, что в Ульяновске между жилыми домами № 5 по улице Смычки и № 58 по улице Пушкарева огородили участок под строительство торгового центра. Местные жители выступили против этого проекта.