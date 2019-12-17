Новогодняя программа стартует в парках Ульяновска в выходные

В Ульяновске 21 декабря во всех парках одновременно стартует программа «Парк новогодних чудес». К этому дню в городе установят елки и световые конструкции.

Праздничная программа пройдет в парках «Прибрежный», «40-летия ВЛКСМ», «Винновская роща», «Победа», «Молодежный», «Семья» и парке им. А. Матросова. В них установят и нарядят елки, развесят световые шары и другие украшения. Об этом сообщает 1ul.ru.

Для горожан проведут конкурс новогодней игрушки «Наряди елочку». Все желающие могут изготовить украшение и принести его во «Владимирский сад». Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Кроме того, 21 декабря в Ульяновске объявят имена победителей детского конкурса «Письма добрых дел».