Тепломагистраль через Енисей построили в Красноярске

В Красноярске завершено строительство тепломагистрали через реку Енисей. Новый теплопровод позволит подавать тепло от ТЭЦ-2 в отдаленные районы города, такие как Академгородок, Студгородок, Николаевка, Ветлужанка, микрорайон Тихие Зори и спортивный комплекс «Платинум арена».

Длина трубопровода — 5,4 тыс. м. Проект обошелся в 855 млн рублей. По словам заммэра Владислава Логинова, объект должен стать стартом для совершенствования всей системы теплоснабжения Красноярска.

Благодаря работе тепломагистрали сроки плановых отключений воды в летний период сократятся до одной недели, пишет ИА KrasnoyarskMedia.