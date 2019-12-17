Полпред перечислил приведшие к прорыву дамбы в Красноярском крае нарушения

Трагедия с гибелью людей из-за прорыва дамбы в деревне Щетинкино Красноярского края произошла из-за массовых нарушений. Там было «нарушено всё, что можно было нарушить», заявил 17 декабря полпред президента России в Сибири Сергей Меняйло.

По его словам, если бы при строительстве гидротехнических сооружений учитывался их проект, то прорыва бы не произошло, сообщает ТАСС. Должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию дамб, которые не должны были быть связаны одним каскадом, подчеркнул Меняйло.

«По проекту было возведение отстойников, не связанных друг с другом», — объяснил он. Сам рабочий поселок, как добавил Меняйло, разместили в зоне затопления.

В настоящее время, по данным Енисейского управления Ростехнадзора, общее количество бесхозных гидротехнических сооружений составляет 179 единиц. Бесхозных дамб быть не должно, подчеркнул полпред, указав, что Ростехнадзору поручено в 2020 году проверить все поднадзорные гидротехнические сооружения.

В октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев связал прорыв дамб в Красноярском крае с безответственным отношением должностных лиц к вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Прорыв пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели произошел в районе деревни Щетинкино 19 октября. Вода снесла два нелегально построенных общежития для рабочих. Погибли 17 человек, 18 были госпитализированы.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) передано в центральный аппарат СК. Арестованы гендиректор компании — владельца дамб ООО «Сисим» (входит в «Сибзолото») Максим Ковальков, горный мастер предприятия Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов, свою вину признал только последний.