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Мобильное приложение об экологии запустили в Красноярском крае

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Жители Красноярского края смогут отслеживать экологическую обстановку с помощью нового мобильного приложения Krasecology. Оно способно не только показывать актуальную информацию о степени загрязнения и влажности, но также предоставлять данные о замерах и мониторинге качества воздуха.

Информация поступает с автоматизированных постов наблюдения, которые находятся в Красноярске, Ачинске и Зеленогорске. Мобильное приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play. Его разработало министерством экологии совместно с краевым Центром мониторинга качества окружающей среды, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

В этом году в Красноярском крае план по восстановлению лесов перевыполнен на 33%. Там заготовили 16,2 т семян хвойных деревьев. Это на 23% больше, чем в прошлом году. На программу «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» регион получил более 21 млн рублей. К 2024 году планируется достичь баланса между исчезновением лесов и их воспроизводством.

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