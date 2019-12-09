План по восстановлению лесов Красноярского края перевыполнили на 33%

В Красноярском крае продолжают заготавливать семена хвойных деревьев для лесовосстановления. Уже собрано 16,2 т семян, в том числе 5,1 т мелкохвойных пород (ель, сосна, лиственница) и 11,1 т кедра. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

На программу «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» регион получил более 21 млн рублей. К 2024 году планируется достичь баланса между исчезновением лесов и их воспроизводством, отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. В этом году план по восстановлению лесов перевыполнен на 33%, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как стало известно в конце ноября, в Красноярском крае инспекторы ГИБДД, сотрудники лесной охраны и министерства лесного хозяйства проведут совместные рейды по пресечению незаконной вырубки деревьев перед Новым годом. Штраф для физических лиц составит 4 тыс. рублей. Патрулирование проводится на загородных территориях и местностях, которые прилегают к лесу.