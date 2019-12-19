США ввели санкции против двух иранских судей

Минфин США ввел санкции против двух судей исламского революционного суда Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на сайте ведомства.

В документе говорится, что ограничительные меры введены в отношении главы 28-го подразделения исламского революционного суда Ирана в Тегеране Мохаммада и главы 15-го подразделения той же инстанции Аболгхассема Салавати.

Отмечается, что причиной введения санкций стало то, что оба судьи «на протяжении многих лет» нарушают права человека в своей стране, «приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, ударами плетью и даже смертной казни журналистов, юристов, активистов <...> за то, что те осуществляют свои права на свободу слова и собраний».

«Соединенные Штаты не станут сторонним наблюдателем продолжающихся притеснений и несправедливости в Иране. Эти ограничения нацелены на тех, кто пытается подвергать цензуре протестующих, преследовать религиозные меньшинства и заставить молчать иранский народ», — заявил глава минфина США Стивен Мнучин, добавив, что Вашингтон поддерживает тех, «кто участвует в мирных протестах».

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг в Госдепартаменте, заявил, что Вашингтон также введет визовые санкции против бывших и действующих иранских чиновников, которые принимали решения о подавлении протестов в Иране.

«Мы вводим визовые ограничения в отношении бывших и действующих иранских чиновников или физических лиц, которые несут ответственность, принимали участие в задержании или убийстве мирных протестующих, или нарушали права на свободу собраний», — приводит его слова Reuters.

6 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран, а также стимулировать беспорядки в стране, назвав подобные действия абсурдными.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране начались протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

22 ноября силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержали около 100 лидеров протестных акций в разных регионах страны. Позже в стране задержали еще 180 зачинщиков беспорядков. Их обвинили в нападении на государственные здания, поджоги и атаки на полицейские участки.

В начале декабря полиция Ирана арестовала 79 человек, которые напали на ряд предприятий, в том числе военные и полицейские базы, во время беспорядков в провинции Хузестан.