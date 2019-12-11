США расширили список санкций против Ирана

США расширили список санкций по Ирану и добавили в него авиакомпанию Mahan Air и десятки ее самолетов. По сведениям американских властей, они перевозили оружие массового поражения и помогали бандформированиям в Йемене. Об этом заявил генеральный секретарь США Майк Помпео в среду, 11 ноября.

По словам Помпео, компания Mahan Air, которая уже была под санкциями США по подозрению в «поддержке терроризма», попала в дополнительный список санкций. Они обвиняются в распространении оружия массового поражения и его транспортировку в Йемен. Он отметил, что пока продолжается подобная вредоносная кампания, будет продолжаться и политика максимального давления со стороны американских властей, пишет издание NWorld.

Кроме того, США распространили санкции на одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна. Информация об этом опубликована на сайте министерства финансов США.

6 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются задушить Иран экономически и стимулируют беспорядки в стране.

3 декабря Иран заявил о намерении взыскать $130 млрд с США из-за беспорядков в стране. Иски и жалобы поданы гражданами, которые понесли ущерб от действий Вашингтона. На данный момент рассмотрено более 360 дел.

23 ноября Помпео обещал усилить санкции против Ирана. 22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирина. 18 ноября США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из СВПД. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Позднее Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки.