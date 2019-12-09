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Новый глава МАГАТЭ пообещал не допустить дискриминации Ирана

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmad Halabisaz
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Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана. Он отметил, что будет «очень решительным и очень справедливым».

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«Я не буду колебаться в вопросе осуществления гарантий, в моих докладах, основанных на том, что фиксируют мои инспекторы, но я также буду справедливым — у нас не будет дискриминации, у нас не будет предубеждения против Ирана. На каждом этапе мы всегда будем стремиться к взаимодействию с ними на основе взаимного уважения», — цитирует его слова «РИА Новости».

Гросси подчеркнул, что привнесет собственные оценку и подход в общение с Ираном, где МАГАТЭ ведет наблюдение за соблюдением Тегераном обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что агентство продолжит выполнять свою работу, не меняя методологию.

Ранее 29 октября стало известно, что совет управляющих МАГАТЭ назначит на пост гендиректора аргентинца Рафаэля Гроссии. Новоизбранный глава приступит к выполнению своих обязанностей 1 января 2020 года.

С 2009 года агентство возглавлял Юкия Амано. 22 июля он скончался в возрасте 72 лет. Незадолго до смерти он намеревался подать в отставку. Сейчас МАГАТЭ временно возглавляет бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.

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