Гендиректор МАГАТЭ скончался

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает Reuters со ссылкой на сообщение организации.

17 июля СМИ писали, что Амано может досрочно оставить пост из-за заболевания, чем именно страдал гендиреткор МАГАТЭ тогда не уточнялось. Предполагалось, что Амано сложит полномочия в марте 202 года. пишет сайт kp.ru. Должность гендиректора организации он получил в декабре 2009 года и трижды был переизбран на четырехлетний срок.

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