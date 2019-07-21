Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не являются правдивыми. Об этом заявили ТАСС в посольстве республики в Москве в воскресенье, 21 июля.

«Это абсолютная ложь <...> Мы опровергаем эти сообщения», — сообщили в дипмиссии.

Ранее некоторые СМИ написали, что глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов скончался в возрасте 62 лет. Отмечалось, что он находился в отпуске с 15 июля.

Бердымухамедов занимает свой пост с 2007 года.Он носит титул Аркадаг, что в переводе с туркменского означает «покровитель». Также исполняет обязанности председателя кабинета министров страны и верховного главнокомандующего вооруженными силами.