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В пресс-службе главы Чувашии опровергли информацию о госпитализации Игнатьева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева не госпитализировали, он здоров и проходит плановое медицинское обследование. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

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Ранее в пятницу появилась информация, что 57-летний Игнатьев был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии после пленарного заседания VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, федеральными министрами и главами других регионов, пишет сайт kp.ru.

«Глава в отпуске, проходит плановое медицинское обследование. Всё в порядке с его здоровьем. В Петербурге, пользуясь случаем, решил пройти обследование», — цитирует Сидорова ТАСС.

Форум регионов России и Белоруссии проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета республики Национального собрания Белоруссии. Этот форум является шестым по счету.

18 июля Республика Беларусь и Россия согласовали ряд вопросов развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг.

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