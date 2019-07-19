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Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва

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Фото: Instagram/rihanapetra
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Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом журналистам рассказала представитель инстанции Норхафиза Бте Хашим.

«В реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой», — ответила она на официальный запрос журналистов «РИА Новости».

17 июля издание New Straits Times сообщило, что пара оформила развод в суде Сингапура 1 июля. Отмечалось, что документы о разводе были поданы в суд 22 июня.

Позже адвокат россиянки Евгений Тарло сообщил, что Воеводина не только не инициировала развод, но и не получала никаких повесток и вызовов в суд. По его словам, информацию о разводе в прессе россиянка старается не воспринимать, а эти сообщения могут быть чьими-то интригами, вызванными завистью.

Информация о том, что 49-летний Мухаммад V и 25-летняя Воеводина решили развестись, появилась еще в январе, спустя два месяца после свадьбы. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры.

Сама свадьба состоялась в ноябре 2018 года. В начале января Мухаммад V решил сложить с себя полномочия главы государства. По версии местных СМИ, после сложения полномочий бывший глава государства выразил желание вернуться в родной регион — султанат Келантан.

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