В МАГАТЭ рассказали о выборе будущего гендиректора после смерти Амано

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены определить процедуру выборов и назначить временного главу организации до избрания нового гендиректора. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Выборы предстоят. Будут определяться в отношении процедуры, кто будет его замещать в период до избрания нового гендиректора», — сказал он агентству «РИА Новости».

По его словам, пока никто официально не выдвигался на пост гендиректора. Предположительно, государства-члены организации будут предлагать своих кандидатов, «и между ними будут соревнования».

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался 22 июля в возрасте 72 лет. Причины смерти не сообщаются, однако известно, что Амано планировал обратиться к Совету управляющих организацией с просьбой об отставке.

О том, что Амано может досрочно сложить полномочия, СМИ писали 17 июля. Сообщалось, что он покинет пост из-за заболевания, какого именно — не уточнялось.

Амано возглавлял агентство с декабря 2009 года, трижды переизбирался на четырехлетний срок и хотел досрочно оставить организацию в марте 2020 года. До МАГАТЭ он работал в ООН. С 2005 года Амано служил послом и постпредом Японии в агентстве, пишет «Газета.ру».