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Аргентина попросила Россию поддержать ее кандидата на пост главы МАГАТЭ

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Фото: Global Look Press/Patrick Domingo
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Буэнос-Айрес попросил Москву поддержать кандидатуру посла Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказал сам Гросси агентству «РИА Новости» 6 августа.

Письмо с просьбой направлено главе российского МИДа Сергею Лаврову, которого он назвал «большим другом Аргентины».

«Я скоро поеду в Москву. <С кем будут встречи> зависит от российских коллег, но мы будем стараться провести их на самом высоком уровне», — рассказал он.

Дипломат признался, что имеет «давние отношения с «Росатомом», со всем ядерным сектором России», поэтому рассчитывает в ближайшее время «увидеться с друзьями».

По словам Гросси, если его кандидатура не найдет поддержки большинства, то он намерен направить силы на улучшение организации. В частности, слушая такие страны, как Россия, «которые играют очень важную роль в таких организациях, как МАГАТЭ, из-за их стратегических интересов».

Ранее министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори анонсировал визиты Гросси в ряд стран с целью разъяснения целей в случае избрания его главой МАГАТЭ.

С 2009 года агентство возглавлял Юкия Амано. 22 июля он скончался в возрасте 72 лет. Незадолго до смерти он намеревался подать в отставку.

Сейчас МАГАТЭ временно возглавляет бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ. Выдвижение кандидатур на пост гендиректора закончится 5 сентября, новый лидер должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января 2020 года.

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