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Новый гендиректор МАГАТЭ должен вступить в должность не позднее 1 января

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января 2020 года. Об этом в четверг, 1 августа, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября.

«Затем — консультации и рейтинговые голосования с прицелом завершить выборы ближе к концу октября. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января», — написал Ульянов в Twitter.

По его словам, согласно решению Совета управляющих, все пройдет в ускоренном порядке — около трех месяцев вместо обычных 12.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался 22 июля на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства был назначен бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.

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