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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, скончавшегося 22 июля.

В телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля, подчеркивается, что Москва будет помнить Амано как «выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности».

Российский лидер высоко оценил большой личный вклад Амано в повышение эффективности агентства, его активные усилия на посту гендиректора по развитию мирного атома и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

«Я не раз лично общался с Юкия Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», — сказано в телеграмме.

Кончиной Амано опечалены и в Вене. Канцлер Австрии Бригитта Бирляйн выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам гендиректора МАГАТЭ и назвала работу агентства «крайне важной для мирного будущего», пишет «РИА Новости».

Юкия Амано скончался 22 июля на 73-м году жизни. Причины смерти не уточняются. В штаб-квартире ожидали прошения Амано о досрочной отставке. О готовности Амано уйти с поста писали и СМИ ранее в июле. Сообщалось, что в марте 2020 года он оставит должность из-за заболевания, какого именно, не уточнялось.

До МАГАТЭ Амано работал в ООН. С 2005 года он служил послом и постпредом Японии в агентстве. Возглавил организацию Амано в декабре 2009 года, после чего трижды переизбирался на четырехлетний срок.

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