Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Самые тяжелые [события] — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — сказал российский лидер.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря Путин назвал события в Беслане своей личной болью на всю жизнь. Он пообещал рассмотреть вопрос об оказании психологической поддержки пережившим теракт.

Захват заложников в школе № 1 в Беслане в Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Террористы три дня удерживали в заминированном спортзале школы более тысячи заложников, в основном это были дети. В результате теракта 3 сентября погибли 333 человека, в том числе 318 заложников. Еще 126 заложников, среди которых 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация нужна до сих пор.

В память о трагических событиях в Беслане в России 3 сентября учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

Теракт на Дубровке произошел 23 октября 2002 года. Группа террористов во главе с бевиком Мовсаром Бараевым ворвалась в московский театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». 40 террористов захватили в заложники более 900 человек, среди которых были зрители и актеры, в том числе около 100 детей.

Через три дня последовал штурм театрального центра. Погибли 130 человек, еще более 700 пострадали.