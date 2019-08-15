Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»

Психологическая драма «Последнее испытание», посвященная событиям 2002-го года в Москве, когда террористы захватили театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», выйдет в прокат 29 августа.

Эта картина — первый художественный фильм о «Норд-Осте». Режиссер фильма Алексей Петрухин на себе испытал, что ощущает человек, находящийся между жизнью и смертью. Он был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился пропавшим без вести.

Первый сценарий фильма был написан сразу после теракта, он писался при взаимодействии с Общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост. Для реализации идеи потребовалось 17 лет, дату выхода фильма неоднократно переносили.

Зрители смогут оценить «Последнее испытание» 29 августа, когда картина будет впервые показана на широком экране. «Известия» предлагают посмотреть эксклюзивный отрывок фильма.

В 2002 году группа террористов во главе с боевиком Мовсаром Бараевым захватила в Москве театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались актеры и зрители. Боевики удерживали в здании более 900 человек, в том числе около сотни детей. Погибли 130 человек, еще более 700 пострадали.