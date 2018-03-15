Путин раскрыл планы захвативших «Норд-Ост» убить заложников у Кремля

Террористы, захватившие в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке, планировали расстрелять их у Кремля. Об этом в документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что планы террористов заключались в том, чтобы взять автобус с заложниками и выехать на Красную площадь для расстрела людей с целью оказания давления на руководство России, пишет «Газета.ру».

Путин уточнил, что запущенный в зал центра до начала операции сотрудников силовых структур газ не оказал необходимого эффекта, однако ждать со штурмом было нельзя. Президент признался, что принять решение мог только он, и отметил, что при бездействии жертв было бы больше.

В 2002 году группа террористов во главе с боевиком Мовсаром Бараевым захватила в Москве театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались актеры и зрители. Боевики удерживали в здании более 900 человек, в том числе около сотни детей. В результате теракта погибли 130 человек, еще более 700 пострадали. Несколько человек террористы отпустили в ходе переговоров, остальных выживших спасали во время штурма.