Активисты проверят елочные базары в Москве

Оргкомитет политической партии «Зеленая альтернатива» проверит законность работы елочных базаров в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Владимире. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 19 декабря.

Активисты попросят предъявить документы, подтверждающие право на реализацию хвойных. Легальные точки должны иметь разрешение на торговлю, договор с лесным хозяйством или питомников, акт приема-передачи елок, сведения о продавце, стоимости товара и вывеску «Елочный базар».

Член оргкомитета партии Руслан Хвостов подчеркнул, что члены организации против вырубки елок ради праздника, но поскольку закон это позволяет, активисты хотят проверить насколько законность происхождения елок и организации базаров. В Москве рейд стартует 20 декабря.

«Мы естественно против варварской вырубки деревьев ради потехи. Но люди существа порочные — одни наживаются на традициях, другие покупают убитую ель и радостно ее наряжают, называя почему-то «живой». А потом выкидывают. У нас в середине января все дворы завалены выброшенными деревьями», — сказал Хвостов.

Ранее, 5 декабря стало известно о том, что в Москве перед новым годом откроется более 200 официальных елочных базаров.