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Путин рассказал о смешанном отношении к закону о домашнем насилии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, заявил о смешанном отношении к закону о домашнем насилии.

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«Законопроект я не читал, но Валентина Ивановна Матвиенко (спикер Совета Федерации. — Ред.) мне совсем недавно достаточно подробно рассказывала. Отношение мое какое к этому? Оно смешанное», — сказал он.

Президент подчеркнул, что «силой не заставишь любить».

«Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, чаще всего мужчину, конечно. Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю», — отметил он.

По словам главы государства, закон надо «спокойно обсуждать в обществе», а потом принимать окончательное решение.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

11 декабря Матвиенко заявила, что важно не спешить с доработкой законопроекта. По ее словам, при подготовке итогового текста документа необходимо учесть различные точки зрения.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов.

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