Законопроект о домашнем насилии собрал около 10 тыс. отзывов

Замглавы комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала, что ведомство получило около 10 тыс. отзывов к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 15 декабря.

Она рассказала, что сбор предложений завершится в ночь на 16 декабря.

«Думаем, что где-то до 26–28 декабря все поступившие предложения должны быть обработаны и оценены с правовой точки зрения. У нас уже было зафиксировано 10 тыс. обращений, поэтому работа предстоит очень большая», — сказала Бибикова.

Среди поступивших откликов есть предложения, которые касаются самого понятия семейно-бытового насилия, а также корректировки норм о защитных предписаниях.

Бибикова подчеркнула, что «ни одно обращение не останется не рассмотренным».

8 декабря сообщалось, что депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к разработанному законопроекту о домашнем насилии. В частности, в них говорится о расстоянии, на которое насильнику должно быть запрещено приближаться к жертве, и уточняется определение преследования в качестве одной из форм семейно-бытового насилия.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.