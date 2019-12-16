ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по поводу закона о домашнем насилии

Закон о домашнем насилии поддерживают 70% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты опубликованы 16 декабря.

Среди опрошенных женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин и 57% мужчин). Абсолютное большинство респондентов согласились с тем, что домашнее насилие недопустимо (90%), при этом женщин, согласных с этим, больше, чем мужчин (94% против 85%).

Половина участников исследования убеждены, что нельзя прощать супруга, который применил насилие, даже если это было один раз (50%), из них больше женщин (62%). Единичный случай применения насилия согласны простить 39%, из них мужчин — 52%.

На вопрос о том, были ли в знакомых семьях участников опроса случаи побоев или применения силы, 58% ответили, что о подобных эпизодах они ничего не слышали.

Кроме этого, был проведен опрос на тему отношения к поговоркам. С поговоркой «бьет — значит любит» 95% опрошенных не согласились. 61% респондентов согласились с пословицей «худой мир лучше доброй ссоры». Почти поровну разделилось мнение о поговорке «милые бранятся — только тешатся» (46% согласились, несогласных — 49%).

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.