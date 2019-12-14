Проект по борьбе с домашним насилием изменят после обработки отзывов

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет изменен после обработки всех отзывов и предложений. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по социальной политике Инну Святенко.

Отмечается, что на сайте верхней палаты парламента под законопроектом о профилактике домашнего насилия оставили почти 10,5 тыс. комментариев.

«Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения (в законопроекте – Ред.) однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте», — заявила она.

Срок приема отзывов на данный законопроект истекает 15 декабря.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.