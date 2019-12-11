Матвиенко призвала не спешить при доработке закона о домашнем насилии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что важно не спешить с доработкой законопроекта о домашнем насилии. Кроме того, при подготовке итогового текста документа необходимо учесть различные точки зрения. Об этом Матвиенко рассказала на пресс-подходе после заседания Совета Федерации в среду, 11 декабря.

«Мы до 15 декабря ждем предложения и мнения, все они требуют серьезного внимания и анализа. Мы не хотим устраивать спешку, никому не нужную. Мы потратим на доработку законопроекта столько времени, сколько потребуется, чтобы ни одно, как говорят, конструктивное предложение не было упущено», — передает корреспондент «Известий» слова спикера.

Матвиенко отметила, что окончательная версия законопроекта должна быть сбалансированной. По ее словам, нужно снять возможные тревоги по вмешательству в дела семьи. При этом, спикер Совфеда напомнила, что по опросам ВЦИОМ 90% респондентов выступили против бытового насилия.

8 декабря стало известно о поправках, подготовленных депутатами Госдумы и правозащитниками к законопроекту о домашнем насилии. Сообщается, что в них говорится о расстоянии, на которое насильнику должно быть запрещено приближаться к жертве.Также предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда, которые на данный момент выведены из разработанного законопроекта.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. 7 ноября депутат Госдумы Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

В 2016 году законопроект о домашнем насилии не прошел первое чтение в Госдуме. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев. Таким образом, сейчас за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.