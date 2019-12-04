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Кузнецова заявила о несоответствии законопроекта о домашнем насилии Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не соответствует Конституции России. Об этом в среду, 4 декабря, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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По сравнению с редакцией 2016 года документ будет существенно переработан

«Мы неоднократно, трижды только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции РФ», — цитирует ее ТАСС. Однако, в чем именно заключается несоответствие, омбудсмен не уточнила.

Кузнецова отметила, что в документе дублируются нормы из других российских законов, из-за чего стоит «посмотреть целесообразность принятия нового документа». Также, по мнению омбудсмена, необходимо заниматься непосредственно профилактикой домашнего насилия, а не применять «силовые методы» к семье.

Она добавила, что благодаря дискуссии по этому «несостоятельному» законопроекту могут появиться действенные меры, которые помогут сократить число случаев домашнего насилия.

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря. На следующий день он был опубликован на сайте Совфеда. В соответствии с текстом законопроекта насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

О намерении совместно с депутатами Госдумы подготовить текст документа до 1 декабря сообщали в Совете Федерации 16 октября.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

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