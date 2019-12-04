Кузнецова заявила о несоответствии законопроекта о домашнем насилии Конституции

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не соответствует Конституции России. Об этом в среду, 4 декабря, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы неоднократно, трижды только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции РФ», — цитирует ее ТАСС. Однако, в чем именно заключается несоответствие, омбудсмен не уточнила.

Кузнецова отметила, что в документе дублируются нормы из других российских законов, из-за чего стоит «посмотреть целесообразность принятия нового документа». Также, по мнению омбудсмена, необходимо заниматься непосредственно профилактикой домашнего насилия, а не применять «силовые методы» к семье.

Она добавила, что благодаря дискуссии по этому «несостоятельному» законопроекту могут появиться действенные меры, которые помогут сократить число случаев домашнего насилия.

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря. На следующий день он был опубликован на сайте Совфеда. В соответствии с текстом законопроекта насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

О намерении совместно с депутатами Госдумы подготовить текст документа до 1 декабря сообщали в Совете Федерации 16 октября.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.